Salernitana, dodici anni dopo si ritorna a Barletta (e non andò benissimo)

Un ritorno dopo dodici anni. La Salernitana fa capolino nuovamente al Puttilli di Barletta. Lo fa riaprendo il libro degli amarcord che segna il 13 dicembre 2014 come ultimo precedente con i pugliesi. Allora, la truppa di Leonardo Menichini, lanciatissima in campionato con sei vittorie consecutive, venne sconfitta da un gol di Fall. L'attaccante che Fabiani l'estate successiva scelse per dare nuova linfa al reparto offensivo in vista del campionato di serie B prima del singolare episodio successo nel ritiro di Cascia, con il centravanti che raccontò sui social di "essersi sentito minacciato nel mio sogno da una persona, di aver urlato e svegliato tutti, con la società che programmò una visita dal neurologo, poi niente più", scriverà Fall sui suoi social.
Un anno prima, sempre al Puttilli, la Salernitana invece espugnò il campo pugliese con una vittoria solida. Finì 0-2, con i gol nel primo tempo del "Cobra" Ciro Ginestra e del "Principe" Matteo Guazzo per dare sorriso ma soprattutto respiro all'allora tecnico Sanderra.