Salernitana, esame Barletta per Galeotti: il portiere cerca il clean-sheet Fin qui l'estremo difensore è stato sempre bucato. E col Potenza prima prova non esaltante

Tanti interventi prodigiosi ma anche qualche piccola macchia da cancellare. Cesare Galeotti si è preso i pali della Salernitana con personalità e parate determinanti. Ci sono le sue mani sul rendimento in questo avvio di stagione. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha investito con forza sulle potenzialità dell'ex Trapani, investendolo del ruolo di titolare, scegliendo prima il giovane Cevers come suo secondo e poi pescando dagli svincolati l'esperienza di Perina. Nessun cambio nelle gerarchie, con Galeotti che resta il numero uno granata.

A caccia del clean-sheet

Venerdì scorso la Salernitana si è sbloccata in termini di vittorie ma deve fare i conti ancora con una fase difensiva che balbetta. In fondo, anche il poco gradimento di Cosmi per successi con punteggi come il 4-2 col Potenza sono un chiaro riferimento ad una stabilità e ad un equilibrio da perseguire. Per Galeotti invece è caccia al primo clean-sheet. A Foggia fu bucato pronti-via ma poi salvò il risultato nel corso della ripresa a suon di interventi decisivi. Venerdì scorso, sui due gol del Potenza ci sono sue responsabilità, con il palo di Adjapong e la traversa di Petrungaro a salvarlo da un finale di gara elettrico. Col Barletta sarà un nuovo test. A Galeotti il compito di parare conclusioni e anche i primi mugugni.