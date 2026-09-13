Discariche abusive in viale San Nicola: la segnalazione a Comune, Vigili e Asl Secchi, contenitori arrugginiti, plastiche e altri scarti

Rifiuti abbandonati in più punti lungo viale San Nicola, a Palomonte, in un'area che comprende anche un albero inserito in un contesto naturale ma gravemente deturpato dal degrado circostante. È quanto segnalato dalla Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS, che ha inviato una nota al sindaco del Comune di Palomonte, al responsabile della Polizia Municipale e all'ASL Salerno – Distretto Sanitario n. 64 di Eboli-Buccino.

IL SOPRALLUOGO DEL 9 SETTEMBRE

Secondo quanto riportato dall'associazione, il personale operante, in data 9 settembre 2026, durante un servizio di monitoraggio sul territorio a tutela dell'ambiente, transitando per viale San Nicola 26 ha notato una rientranza della sede stradale in cui si trova un albero circondato, ai suoi piedi, da un consistente cumulo di rifiuti abbandonati: secchi e contenitori arrugginiti, materiale plastico e altro ancora.

ALTRE DISCARICHE ABUSIVE A DISTANZA DI POCHI METRI

Sulla stessa strada, a distanza di dieci-venti metri l'una dall'altra, sono state individuate ulteriori discariche abusive contenenti pneumatici, elettrodomestici, pezzi di veicoli e altro materiale, in una situazione definita dall'associazione di evidente degrado ambientale e di forte impatto sul decoro del territorio.

LA RICHIESTA DI UN'ORDINANZA DI RIMOZIONE

Alla luce di quanto rilevato, la Guardia Agroforestale Italiana ha chiesto agli organi competenti di emettere un'ordinanza per la rimozione dei rifiuti.