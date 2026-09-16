Salerno, al via le demolizioni. De Luca: "Fuorni diventerà un quartiere urbano" Il sindaco: "Sorgeranno un giardino e una piazza pubblica"

Al via a Salerno i lavori di demolizione dell'ex fabbrica conserviera Doro, nella zona di Fuorni, lungo la Statale 18, all'altezza della chiesa parrocchiale. La struttura, abbandonata da decenni, sarà completamente demolita per consentire la riqualificazione dell'area e la sua trasformazione in uno spazio destinato a verde pubblico, parcheggi e servizi. "Stiamo parlando qui di una struttura abbandonata da decenni, era un'ex fabbrica conserviera. L'obiettivo che abbiamo è di demolire tutto", ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, sottolineando il lavoro svolto dall'amministrazione anche con i privati, proprietari dell'area.

Il progetto prevede una divisione dell'area: la parte affacciata sulla strada e su via Ostaglio sarà destinata a "un giardino e una piazza pubblica", mentre la porzione retrostante sarà utilizzata per servizi e per ospitare piccole startup. "Non supermercati, ma servizi", ha precisato il sindaco. Per De Luca, l'intervento rappresenta anche una trasformazione urbanistica della zona. "Fuorni passa dall'essere estrema periferia di Salerno a un quartiere pienamente urbano", ha affermato, evidenziando la presenza nelle vicinanze del nuovo ospedale, del distretto turistico sulla litoranea e dell'area industriale interessata da interventi di riqualificazione. "Diventerà un quartiere davvero bello della nostra città", ha concluso il sindaco.