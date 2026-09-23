Omicidio Luca Esposito, Cantone: "Risposta rapida, nuove indagini sul movente" "Speriamo entro fine anno di chiudere definitivamente l'indagine"

"Sono in corso attività molto delicate che riguardano soprattutto il movente. Noi riteniamo che le modalità dell'omicidio siano state accertate, dobbiamo capire bene quali sono realmente i motivi. Speriamo entro fine anno di chiudere definitivamente l'indagine". Così il procuratore di Salerno, Raffaele Cantone parlando dell'omicidio del giornalista Luca 'Luigi' Esposito, nel corso di un incontro con i giornalisti.

"È certamente la vicenda più grave che si è verificata in questi mesi", ha poi aggiunto a margine. "Devo dare atto ai carabinieri di essere riusciti nel giro di pochissimi giorni, anche con la nostra costante e continua collaborazione, in meno di una settimana ad individuare l'autore del reato. Siamo certi che la ricostruzione dell'omicidio sia quella. Ci sono ancora cose da accertare, ma abbiamo avuto una risposta solida e immediata", ha aggiunto.

"Del resto il soggetto ha confessato, a dimostrazione dell'impianto accusatorio".