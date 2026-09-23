Scafatese, il presidente della Serie C Marani in visita in città Il numero della terza lega nazionale ha incontrato la delegazione del club

Un visita speciale. La Scafatese ha accolto quest'oggi il Presidente della Lega Serie C, Matteo Marani, del Vice Presidente Giovanni Spezzaferri nonché del Segretario Generale Emanuele Paolucci presso lo stadio “Giovanni Vitiello” e nella sede sociale. Ad accogliere la Lega Pro erano presenti per la Scafatese Calcio: il Presidente Felice Romano, l’Amministratore Unico Francesco Caso e il Direttore Generale Marco Santopaolo.

Come racconta il club "l’incontro, di elevato profilo formale e di rilevante valore simbolico, si colloca nel quadro del programma istituzionale teso a consolidare i rapporti con le realtà calcistiche consociate del campionato di Serie C. La presenza dei vertici di Lega presso le strutture del club ha rappresentato anche un importante momento di interlocuzione ed approfondimento sinergico su asset di sviluppo strategici per la valorizzazione del brand Serie C, la modernizzazione dell’impiantistica sportiva ed anche dell’importanza di investire sul potenziamento dei settori giovanili".