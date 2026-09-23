Salernitana, otto gol al Salernum Baronissi nella sgambatura all'Arechi

Prove generali verso la sfida con il Crotone. La Salernitana torna all'Arechi per provare uomini e schemi in vista della sfida in Calabria. Nel pomeriggio, gli uomini di Serse Cosmi hanno sfidato il Salernum Baronissi, compagine che milita nel campionato di Eccellenza. Punteggio finale di 8-1, con attaccanti in grande spolvero: per i granata infatti reti di Villa, autore di una doppietta, poi le firme di Bevilacqua, Llano, Anastasio, Lescano, M. Djamanca e D’Ursi.
Non arrivano ancora aggiornamenti positivi dall'infemeria: lavoro differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer. Per il difensore resta dunque in forse la convocazione per la trasferta in Calabria. Palestra e terapie per Malik Djibril e Jonas Heinz. Penultimo allenamento pre-Crotone domani pomeriggio alle ore 16:00 nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy. Venerdì la rifinitura e la partenza per la Calabria.