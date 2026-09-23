Salernitana, otto gol al Salernum Baronissi nella sgambatura all'Arechi Brillano gli attaccanti nel test con la squadra che milita in Eccellenza

Prove generali verso la sfida con il Crotone. La Salernitana torna all'Arechi per provare uomini e schemi in vista della sfida in Calabria. Nel pomeriggio, gli uomini di Serse Cosmi hanno sfidato il Salernum Baronissi, compagine che milita nel campionato di Eccellenza. Punteggio finale di 8-1, con attaccanti in grande spolvero: per i granata infatti reti di Villa, autore di una doppietta, poi le firme di Bevilacqua, Llano, Anastasio, Lescano, M. Djamanca e D’Ursi.

Non arrivano ancora aggiornamenti positivi dall'infemeria: lavoro differenziato per Marco Capuano e Kees de Boer. Per il difensore resta dunque in forse la convocazione per la trasferta in Calabria. Palestra e terapie per Malik Djibril e Jonas Heinz. Penultimo allenamento pre-Crotone domani pomeriggio alle ore 16:00 nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy. Venerdì la rifinitura e la partenza per la Calabria.