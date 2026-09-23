Salernitana, il Barletta alza la voce: "Inviato un dossier agli arbitri" I pugliesi manifestano la perplessità per diversi episodi. Nel mirino anche il pari di Celiento

Un dossier per sottolineare le proprie perplessità al mondo arbitrali per diversi episodi. Il Barletta alza la voce. Con una nota ufficiale, il club pugliese annuncia di aver sollecitato l’Aia. Nel mirino diverse azioni contestate dal club pugliese. Anche il gol di Celiento nel pari con la Salernitana del Puttilli aveva fatto storcere il naso per la presunta deviazione di braccio del difensore. “La SS Barletta 1922 comunica di aver inviato una PEC agli uffici competenti della Lega Pro e alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, manifestando le proprie perplessità circa gli episodi arbitrali occorsi nelle prime giornate di campionato e documentati dal materiale video prodotto sia dai broadcaster ufficiali, sia dall'Area Comunicazione del Club.

Rimaniamo fiduciosi di poter constatare la regolarità e la trasparenza dei mezzi tecnologici di supporto, nonché l'equidistanza e il rispetto dei ruoli da parte della classe arbitrale, così come viene regolarmente garantito da tutti i nostri tesserati. Si confida nell'obiettività e nell'indiscusso valore dell'operato di ognuno, così come nel già citato rispetto, in egual misura, nei confronti di tutti i 60 Club della Serie C 2026/2027, ivi compresa la SS Barletta 1922”.