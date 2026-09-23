Salernitana, ricorso ok: ridotta l'inibizione al ds Faggiano: i dettagli Sconto sull'iniziale inibizione comminata al ds

Ricorso accolto. La Corte sportiva d'appello riduce lo stop a Daniele Faggiano fino al prossimo 8 ottobre. Il ds della Salernitana ritornerà al fianco della squadra in gare ufficiali dopo la sfida con il Bari. Questa la decisione dopo il ricorso presentato dal club. Il direttore sportivo della Salernitana era stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 28 ottobre dopo Salernitana-Cavese "per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e una condotta rriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Osservatore e Organo Tecnico, in quanto, mentre l’Arbitro era a colloquio con quest’ultimo, entrava nello spogliatoio e rivolgeva all’Osservatore frasi irrispettose, contestandone l’operato".