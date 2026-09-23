Una meteora e un talento del territorio: Salernitana, occhio a Musso e Zunno Il Crotone poggia sui suoi due talenti col granata nel loro destino

I due pericoli maggiori da fermare. Il Crotone non vive un buon momento ma sogna il primo successo della stagione e vuole mettere uno sgambetto alla Salernitana per dare linfa nuova al suo cammino. Al momento lo score stagionale dei pitagorici parla di tre pareggi e altrettante sconfitte, con la vittoria che è al momento ancora un miraggio. I calabresi si aggrappano soprattutto ai gol di un attaccante che per la Salernitana è stata una meteora. Perchè Antonino Musso la maglia granata l'ha solo sfiorata. Era l'estate 2019 quando l'attaccante, reduce da una stagione in serie D nelle fila del Troina con cui aveva messo a segno 8 reti in 34 presenze, fu valutato nel ritiro di San Gregorio da Ventura. Poi il primo prestito alla Paganese, poi l'esperienza col Bisceglie. Infine la risoluzione del contratto nell'estate 2021.

Un prodotto del territorio

Il ruolo di capocannoniere spetta a Marco Zunno, al momento a quota due gol. L'esterno, nativo di Roccadaspide, era stata una delle tante idee sondate per il reparto offensivo da Faggiano in estate. Alla fine la permanenza a Crotone, leader tecnico dei pitagorici. Un figlio del territorio cresciuto calcisticamente al Nord, con il Novara prima e con la Cremonese poi. Quello di sabato sarà un incrocio particolare.

Fonte foto: Fc Crotone