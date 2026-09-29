Studenti stipati nei bus verso l'università, il caso arriva in Regione L'iniziativa del consigliere regionale dopo le proteste che arrivano dall'agro nocerino-sarnese.

Presentata un’interrogazione alla Regione sulle criticità delle corse da Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino e dagli altri comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese.

“Garantire collegamenti adeguati, regolari e dimensionati sulla reale domanda di studenti e lavoratori dell’Agro Nocerino-Sarnese diretti all’Università degli Studi di Salerno e alla Valle dell’Irno”. È questo l’obiettivo dell’interrogazione a risposta scritta presentata dal consigliere regionale della Campania Roberto Celano, esponente di Forza Italia, al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore regionale ai Trasporti.

"L’iniziativa nasce dalle segnalazioni raccolte dagli esponenti di Forza Italia di Sarno, che hanno evidenziato diverse criticità nel servizio di trasporto pubblico su gomma utilizzato quotidianamente da studenti e pendolari dell’Agro - si legge in una nota dell'esponente di Forza Italia -. In particolare, vengono segnalati episodi di sovraffollamento dei mezzi, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Alcune corse dirette verso Fisciano arriverebbero a Sarno già fortemente affollate, con il rischio che gli utenti non riescano a salire a bordo e siano costretti ad attendere la corsa successiva, con tempi di attesa che possono arrivare anche a un’ora. Analoghe difficoltà vengono segnalate nel percorso inverso, da Fisciano verso l’Agro".

Nell’interrogazione viene inoltre chiesto alla Regione di verificare la regolarità delle corse programmate, anche alla luce di una segnalazione relativa alla corsa delle ore 15, per la quale alcuni utenti avrebbero lamentato una possibile mancata effettuazione. “Si tratta di una circostanza che chiediamo alla Regione di verificare puntualmente, accertando se la corsa sia stata regolarmente effettuata e, qualora emergessero criticità, quali ne siano state le motivazioni”, precisa Celano.

“Il trasporto pubblico – sottolinea Celano – deve essere organizzato tenendo conto dei flussi effettivi di studenti e lavoratori. Non è sufficiente programmare il servizio sulla carta: occorre verificare concretamente quante persone utilizzano le corse e intervenire laddove l’offerta non sia più adeguata alla domanda”. Il consigliere regionale chiede quindi alla Regione di acquisire i dati relativi alle corse attualmente programmate e al loro effettivo utilizzo, verificando la frequenza degli episodi di sovraffollamento e gli eventuali disservizi.

Tra le richieste avanzate anche quella di valutare, d’intesa con il soggetto gestore, un potenziamento del servizio attraverso corse aggiuntive nelle fasce orarie di maggiore affluenza, con particolare attenzione ai collegamenti da e verso Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino e gli altri comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese. “L’accessibilità all’Università di Fisciano e ai luoghi di lavoro – conclude Celano – rappresenta una necessità concreta per migliaia di cittadini dell’Agro. È necessario assicurare un servizio pubblico regolare, efficiente e coerente con le esigenze reali di mobilità del territorio. Per questo ho chiesto alla Regione di verificare puntualmente le criticità segnalate e di valutare gli interventi necessari per migliorare e potenziare i collegamenti”.