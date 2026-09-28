Blitz dell'Ispettorato del Lavoro nel Salernitano: maxi-multe e chiusure Disposta la sospensione per 5 attività imprenditoriali

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, in collaborazione con il Nos del Comune di Salerno ed il personale dell'Asl, ha effettuato un'attività ispettiva in diverse zone della provincia. In particolare gli interventi hanno interessato i comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano e Scafati.

Nel corso delle attività è stata disposta la sospensione per 5 attività imprenditoriali. Nel complesso sono state sanzionate 6 attività per l'impiego di 32 lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Elevate sanzioni complessive per 238.100 euro.



A Salerno, nel corso di un controllo, sono stati individuati 29 lavoratori di cui 8 non regolarmente assunti. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a circa 37.200 euro, alla misura di sospensione dell’attività imprenditoriale.



In un altro locale di Salerno città sono stati trovati intenti al lavoro 10 lavoratori di cui 2 sono risultati non regolarmente assunti. Anche in questo caso è stata adottata la misura di sospensione dell’attività imprenditoriale con l’applicazione della sanzione di 10.400 euro.

Al titolare del locale sono state anche contestate le violazioni della normativa sulla salute e sicurezza, per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per le scarse condizioni igieniche e salubri degli spogliatoi, bagni e refettori per i lavoratori presenti, per la mancata sorveglianza sanitaria per l'accesso al lavoro e l’adeguata formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori. Infine, è stata contestata anche la violazione per la non adeguata presenza di idonee vie di emergenza e per non aver elaborato il Piano di Evacuazione ed Emergenza, motivo per il quale è stata adottata la misura di sospensione dell’attività imprenditoriale con l’applicazione della sanzione. Nel complesso sono state irrogate sanzioni per 40.100 euro.



In un locale di Pontecagnano Faiano sono stati trovati intenti al lavoro 3 lavoratori di cui 1 è risultato non regolarmente assunto, inoltre è stata adottata la misura di sospensione dell’attività imprenditoriale. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a circa 6.300 euro.

Al titolare del locale sono state altresì, contestate le violazioni della normativa sulla salute e sicurezza, per la mancata sorveglianza sanitaria per l'accesso al lavoro e l’adeguata formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori. Al titolare del locale è stata contestata l’installazione di impianti di videosorveglianza in assenza della prescritta autorizzazione. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente 19.800 euro.



Sempre a Pontecagnano Faiano sono stati trovati intenti al lavoro 7 lavoratori di cui 4 sono risultati non regolarmente assunti, inoltre è stata adottata la misura di sospensione dell’attività imprenditoriale. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a circa 14.800 euro.



Presso la quinta attività, sempre a Pontecagnano Faiano, sono stati trovati intenti al lavoro 12 lavoratori tutti regolarmente assunti. Al titolare del locale è stata contestata la violazione della normativa sulla salute e sicurezza, per la mancanza delle cassette di primo soccorso.

La sanzione irrogata ammonta complessivamente a circa 5.700 euro.



Presso la sesta attività presente nel territorio di Scafati sono stati trovati intenti al lavoro 21 lavoratori tutti e 21 non regolarmente assunti, inoltre è stata adottata la misura di sospensione dell’attività imprenditoriale con la maxisanzione. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a circa 88.000 euro. Al titolare del locale sono state altresì, contestate le violazioni della normativa sulla salute e sicurezza, per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, per la mancanza degli spogliatoi, bagni e refettori per i lavoratori presenti, per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, la mancata sorveglianza sanitaria per l'accesso al lavoro. Infine, è stata altresì contestata anche l’installazione di impianti di videosorveglianza in assenza della prescritta autorizzazione. Il totale delle sanzioni irrogate è pari a 120.500 euro.

