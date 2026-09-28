Salernitana, capitano e capocannoniere: all’Arechi torna un Maggiore da leader 4,5 milioni di euro nell'estate 2022 per regalarlo a Nicola. Il mediano torna all'Arechi da ex

Un estate con la valigia sul letto. Un po’ come successo a Salerno dopo la retrocessione in serie C della Salernitana. Giulio Maggiore risolse il contratto con la Bersagliera sul gong del mercato estivo del 2025, decidendo di continuare la sua esperienza al Bari dopo un semestre felice. Chiuse la sua avventura con la maglia della Salernitana con 60 presenze e 4 gol. Arrivato dallo Spezia per oltre 4 milioni di euro nell'estate 2022, la stagione della consacrazione (con il profumo di nazionale dopo le stagioni super con lo Spezia) fu costellata dagli infortuni. Paulo Sousa lo stimava e decise di aspettarlo, con Filippo Inzaghi qualche sussulto. Poi i soliti infortuni, la retrocessione in serie B. Infine l’addio.

L’esperienza a Bari

La scorsa stagione però non è andata benissimo, con la retrocessione in serie C dei pugliesi, la contestazione durissima della piazza. In estate il corteggiamento dello Spezia dopo aver aspettato invano la serie B. Un anno dopo ritroverà la Salernitana in un campionato che forse il centrocampista ligure mai pensava di dover vivere.

La permanenza e la promessa

Due anni dopo Maggiore torna all’Arechi. Giocò Salernitana-Bari nel novembre 2024 ma dopo pochi minuti fu costretto ad alzare bandiera bianca causa infortunio. Calcherà nuovamente nel Principe degli Stadi con la fascia da capitano del Bari, complice anche l’assenza di Mantovani, ma soprattutto con lo status di capocannoniere. Tre gol fin qui con i biancorossi, l’ultimo decisivo con il Cosenza per portare i galletti in vetta alla classifica. “Ci siamo posti tutti un obiettivo: vincerle tutte”. Salerno lo riaccoglierà (ed è facile immaginare che non saranno applausi).

Fonte foto: Ssc Bari