Salernitana, confronti e riflessioni. Anche Iervolino lancia un segnale Cosmi ha chiesto una reazione col Bari. Nel post-Crotone tutta la delusione del patron

Che la ripresa sarebbe stata di riflessioni era scontato. La sconfitta di Crotone è stato uno schiaffo in pieno viso per la Salernitana. Non solo per il risultato, per l'occasione persa ma soprattutto per il passo falso pesante sotto il profilo del gioco e della tenuta mentale. Approccio sbagliato, la "supponenza" denunciata da Cosmi e poi il mancato click sia dopo il gol di Villa che dopo la superiorità numerica. Segnali che hanno spinto Cosmi a ritornare sull'argomento, ad interrogarsi nel primo allenamento della settimana su cosa non sia funzionato. Presente anche il Ds Faggiano.

La reazione di Iervolino

Non siamo di fronte ad un'ultima spiaggia, ma non fare risultato col Bari indebolirebbe la posizione di Cosmi. Perché nove punti in sette partite non sono score da squadra che ambisce a lottare per le prime posizioni. Serve una svolta, una reazione d'orgoglio. Aspetta di vederla anche Iervolino. Il patron ha seguito da remoto la sfida con il Crotone e nel post gara ha fatto trasparire tutta la sua delusione e la sua amarezza. Alcuni calciatori erano già sul bus sociale, come racconta "Il Mattino". I dirigenti Pagano e Alfano hanno chiesto di rientrare tutti negli spogliatoi e far passare il messaggio di grande delusione. Niente carota, solo bastone. Ora la Salernitana deve rispondere.