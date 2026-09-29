Chirurgia in diretta mondiale: l'eccellenza del Ruggi all'Ircad di Strasburgo Prestigioso riconoscimento per l'équipe del professore Umberto Bracale

Dalla sede ospedaliera di Mercato San Severino, lo scorso 22 settembre, è stata realizzata una "live surgery" trasmessa in diretta internazionale in collegamento con l'IRCAD di Strasburgo, uno dei più prestigiosi centri al mondo per la formazione, la ricerca e l'innovazione in chirurgia mini-invasiva, un evento che rappresenta un prestigioso riconoscimento internazionale per l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e per l'Università degli studi di Salerno.

L'IRCAD ( Institut de Recherche contre les Cancers de l'Appareil Digestif), fondato nel 1994 da Jacques Marescaux, rappresenta oggi il punto di riferimento globale per la chirurgia laparoscopica, robotica e mini-invasiva. Il suo network comprende 9 istituti in 4 continenti- Francia, Taiwan, Brasile, Libano, Ruanda, India, Cina e USA e coinvolge migliaia di chirurghi e oltre un migliaio di esperti dei principali centri chirurgici mondiali.

"Essere invitati a portare una propria attività operatoria all'interno del circuito IRCAD significa entrare a far parte di un network internazionale di altissima formazione, dove la pratica chirurgica viene condivisa come modello didattico e scientifico", dichiara il professore Umberto Bracale, firettore della UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza dell'Ospedale Fucito di Mercato San Severino.

"Un traguardo - aggiunge Bracale - che va oltre il singolo evento perché suggella la crescita internazionale della nostra attività chirurgica, della chirurgia territoriale e di quella campana, capace di confrontarsi e dialogare direttamente con i più importanti centri internazionali di formazione".

Un riconoscimento apprezzato e condiviso con il direttore generale del Ruggi Nicola Cantone e con il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Virgilio D'Antonio, i quali esprimono "vive congratulazioni al professore Bracale e alla sua équipe per aver portato il nome della nostra Chirurgia in un contesto internazionale e per aver sottolineato la solidità dell'integrazione tra Università di Salerno e l'Azienda Ospedaliera Ruggi d'Aragona".