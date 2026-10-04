Arrestato per terrorismo, Piantedosi: "Voleva realizzare un attentato"

"I nostri investigatori si sono dimostrati capaci di intercettare ogni minaccia"

arrestato per terrorismo piantedosi voleva realizzare un attentato
Cava de' Tirreni.  

"Voleva realizzare un attentato il giovane arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di terrorismo". A svelarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che, attraverso i suoi canali social, ha commentato l'arresto dello studente 21enne, avvenuto nelle scorse ore a Cava de' Tirreni.

"L’uomo, italiano classe 1995, nato e residente in provincia di Salerno, già con precedenti per truffa e porto abusivo di armi, è emerso all’attenzione della nostra intelligence grazie a un accurato monitoraggio delle ricerche online, che ha permesso di rilevare la sua vicinanza allo Stato Islamico", spiega Piantedosi.

"Nella sua abitazione sono state rinvenute e sequestrate due pistole, 107 munizioni, due coltelli e una katana di 50 cm. Un’operazione che testimonia l’estrema complessità dei fenomeni di proselitismo e radicalizzazione che trovano terreno fertile sulla rete e che, allo stesso tempo, mette in luce le grandi doti dei nostri investigatori - cui va il mio più sincero apprezzamento - che si sono dimostrati, ancora una volta, capaci di intercettare tempestivamente ogni possibile minaccia e garantire la sicurezza del nostro Paese", conclude il ministro dell'Interno.

Ultime Notizie