Arrestato per terrorismo, Vietri: "Attenzione alla radicalizzazione" La deputata di Fdi: "Fenomeni da attenzionare"

“Un giovane residente a Cava de’ Tirreni è stato arrestato nell’ambito di un’operazione antiterrorismo con l’accusa di voler compiere un attentato e per la sua presunta vicinanza allo Stato Islamico. Un fatto grave, avvenuto nella nostra città, che desta inevitabilmente preoccupazione ma che, allo stesso tempo, dimostra l’efficacia dell’attività di prevenzione e controllo svolta dai nostri apparati di sicurezza”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’attività di monitoraggio ha fatto emergere ricerche online relative ad armi, esplosivi e materiale riconducibile alla propaganda jihadista. Nella sua abitazione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati armi, munizioni e coltelli. Siamo di fronte a fenomeni di radicalizzazione e proselitismo che possono svilupparsi anche attraverso la rete e rispetto ai quali è indispensabile mantenere altissimo il livello di attenzione. Proprio sul fronte della prevenzione e del contrasto al terrorismo, il Governo Meloni ha rafforzato gli strumenti a disposizione dello Stato, introducendo anche nuove norme contro la detenzione e la diffusione di materiale contenente istruzioni per la preparazione o l’impiego di esplosivi, armi e altre tecniche finalizzate al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

A questo impegno si affianca la proposta di legge di Fratelli d’Italia per contrastare il fondamentalismo e il separatismo religioso, con misure che riguardano, tra l’altro, il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici, una maggiore trasparenza sui finanziamenti destinati ai luoghi di culto e il rafforzamento del contrasto ai matrimoni forzati. Fenomeni diversi, che richiedono risposte diverse, ma rispetto ai quali è necessario prevenire ogni forma di radicalizzazione e garantire sempre il rispetto delle leggi dello Stato.

Rivolgo il mio sincero ringraziamento alla Digos di Salerno, alla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, all’intelligence e alla Procura di Salerno per l’attività investigativa che ha consentito di individuare e fermare tempestivamente una possibile minaccia.

Un’operazione importante che conferma, ancora una volta, la professionalità e la capacità delle nostre Forze dell’Ordine e dei nostri apparati di sicurezza. Prevenzione, fermezza e attenzione costante sono indispensabili per difendere la sicurezza dei cittadini e delle nostre comunità”, conclude Vietri.

