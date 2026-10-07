Vasco Rossi diventa dottore a Salerno: "Trasformo i sogni in canzoni"

Sulle note di “Vado al Massimo”, Vasco Rossi ha infiammato l’Università degli Studi di Salerno dove nel pomeriggio il “comandante” ha ricevuto il conferimento del dottorato honoris causa in comunicazione e politica. “Abbiamo voluto lasciare una traccia nella coscienza collettiva”, ha spiegato il rettore dell’Ateneo salernitano Virgilio D’Antonio. “Le sue opere sono un’autobiografia collettiva per generazioni e generazioni”.
L’artista non ha nascosto le emozioni, ricordando il suo legame con la città di Salerno a cui sono legate tappe importanti della sua vita. “Un dottorato per me, non me lo aspettavo eh. E invece eccolo qua”, ha esordito Vasco Rossi nel corso della sua lectio magistralis. “Significa che ora potrei anche insegnare, ma tranquillizzo i miei detrattori. Continuerò a fare concerti”, l’affondo di Vasco che ha poi ricordato. “Avevo 25 anni la prima volta che venni a Salerno. Mi ci aveva mandato una cartolina era quella del militare. Ricordo un golfo meraviglioso. Entrai in caserma, mi misero a dormire vicino la finestra e si stava benissimo per il clima. Ci sono tornato un po’ di anni dopo per un concerto e il destino mi riservò un appuntamento bellissimo. Qui fu concepito il mio primogenito”.
Vasco ha poi toccato temi sociali e politici importanti. “Il mio compito è prendere sogni e anche qualche incazzatura e trasformarle in canzoni”, il Vasco pensiero. “La parola è preziosa perché può dare voce a chi non ne ha. Per questo chi comunica deve sapere che ogni parola costruisce un clima. Anche il silenzio comunica. Questo dovrebbero sapere quelli che parlano in pubblico”. E infine una riflessione: “Lo studio e la conoscenza aprono le menti e rendono liberi dai pregiudizi e dall’ignoranza”.