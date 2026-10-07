Salernitana, si pensa al Casarano: Cosmi valuta novità

Seduta mattutina per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Entra nel vivo la preparazione in vista della gara sul campo del Casarano, in programma domenica 11 ottobre alle 15:00 (diretta in chiaro su Rai 2). Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro di forza in palestra prima di spostarsi sul campo e dedicarsi ad esercitazioni sul possesso palla seguite da partitine a campo ridotto.
Possibili novità
Per il tecnico si ragiona sull'undici iniziale che potrebbe annoverare modifiche. In difesa, si spera in Capuano. Il difensore proverà a spingere sull'acceleratore e confida in una chance seppur il terzetto Pieraccini, Celiento e Anastasio abbia retto, seppur con qualche apprensione di troppo, con il Bari. In mezzo al campo sotto osservazione le condizioni di Tascone e De Boer. Così come si confida in un recupero di Villa dopo i fastidi accusati in rifinitura. Davanti scalpita Lescano che potrebbe avere la meglio nel ballottaggio con La Gumina. Differenziato per Malik Djibril e Jonas Heinz. Terapie e palestra per Ismail Achik.