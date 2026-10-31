Fonderie Pisano, Fico: "Lavoriamo con serietà per trovare una soluzione" L'incontro tra tecnici e Regione slitta alla giornata di marted'

"È un lavoro che stiamo facendo in modo molto serio, molto ordinato. Soprattutto si deve lavorare anche sulle richieste della Regione e su quello che le Fonderie Pisano poi vorranno mettere in campo, che dovranno avere un adempimento chiaramente burocratico che dovrà valutare la Regione". Lo ha detto a Salerno il presidente Roberto Fico, parlando della vertenza delle Fonderie Pisano. "Noi abbiamo lavorato dall'inizio molto seriamente e come sappiamo benissimo all'inizio non c'è stata la possibilità proprio tecnica perché i forni erano vecchi e inquinanti e non c'era l'adeguamento alle nuove normative. La Regione, con l'assessore Pecoraro, ha deciso che non era possibile dare l'Aia".

L'incontro, tra l'altro, slitterà di ventiquattr'ore. Da quanto si apprende il vertice tra tecnici e Regione, inizialmente previsto per lunedì, si terrà nella giornata di martedì