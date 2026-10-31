Salernitana Primavera, crollo a Cosenza: riflessioni su Foglia Manzillo Scontro diretto amaro per i granatini. E ora la panchina trema

Sconfitta esterna per la Salernitana Primavera nella settima giornata di campionato. Al centro sportivo Marca di Cosenza, la formazione di mister Foglia Manzillo cede per 2-0 ai padroni di casa, al termine di una gara equilibrata nella prima frazione e decisa nella ripresa dalla doppietta di Caruso. Uno scontro diretto vitale per i granatini, sempre più ultimi. E ora la panchina di Foglia Manzillo traballa.

Discreto approccio alla gara da parte dei granatini, capaci di disputare un buon primo tempo e di tenere testa agli avversari. Dopo una prima frazione tattica e fisica le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa il Cosenza trova il guizzo per sbloccare il risultato al quarto d’ora con Caruso che porta in vantaggio i padroni di casa. La Salernitana rimane in partita ma a cinque minuti dal termine è ancora l’attaccante numero 11 a trovare la via del gol, firmando la doppietta personale e fissando il punteggio sul definitivo 2-0. I granatini torneranno in campo sabato 7 novembre al Troisi di Giffoni Valle Piana, dove affronteranno il Pisa.