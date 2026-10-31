Punti nascita, allarme da Sapri: "Senza garanzie scatterà lo sciopero" La Fp Cgil: "Garantire alle nostre donne la possibilità di partorire"

Sciopero di tutto il personale dell'ospedale Immacolata di Sapri, nel Salernitano, se non sarà scongiurata la chiusura del punto nascita, prevista dal 16 novembre. A proclamarlo potrebbe essere la Funzione pubblica Cgil di Salerno, che attende dall'incontro del 2 novembre a Palazzo Santa Lucia una soluzione definitiva per il presidio sanitario del Golfo di Policastro. Alla riunione, convocata dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parteciperanno i sindaci dei territori interessati dai provvedimenti di chiusura dei punti nascita, tra cui Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Le organizzazioni sindacali e i comitati civici non sono stati invece invitati al confronto. La Fp Cgil chiede che dall'incontro emerga una soluzione tecnica e amministrativa capace di bloccare la cessazione delle attività disposta dalla Direzione generale dell'Asl Salerno e garantire la piena operatività del punto nascita. Il sindacato richiama la necessità di tutelare il diritto alla salute nelle aree interne e periferiche, contestando l'applicazione di parametri numerici che, secondo la Cgil, non terrebbero adeguatamente conto delle caratteristiche geografiche del Cilento e del Golfo di Policastro. "Bisogna restituire immediatamente alle donne del nostro territorio la possibilità e il diritto di poter partorire nella propria terra", afferma la Fp Cgil Salerno. In assenza di risposte concrete e risolutive dal tavolo regionale, il sindacato è pronto a proclamare lo sciopero di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori dell'ospedale Immacolata.