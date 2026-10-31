Pesca, Coldiretti lancia la sfida da Cetara: "Valorizzare le nostre eccellenze" Prandini: "Creare una sinergia forte con i nostri ristoranti"

"Dobbiamo creare la cultura del consumo dei nostri prodotti. Il tonno rosso è una nostra eccellenza e non possiamo limitarci a creare un'eccellenza che poi finisce per essere valorizzato in altri Stati. Se costruiamo la giusta attenzione intorno alle nostre imbarcazioni e alla nostra filiera, abbiamo davanti traguardi importantissimi da centrare, garantendo al tempo stesso il giusto reddito ai nostri pescatori. E' nell'ascolto che le esigenze si trasformano in risposte concrete".

A dirlo è il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, concludendo il suo intervento all'iniziativa di Coldiretti Pesca "Tonno rosso: filiera euromediterranea, valore e futuro "a Cetara, nel Salernitano. "Dobbiamo creare - prosegue - una sinergia forte con i ristoratori, affinché sostituiscano i prodotti provenienti dall'estero con il nostro prodotto, che è di altissima qualità. Lo stesso vale per le mense scolastiche, sostituiamo pesci di bassa qualita', spesso importati, con il pesce del Mediterraneo, che diventa cosi' un esempio di riconoscibilità e di educazione alimentare per i nostri ragazzi. Il ruolo del pubblico è centrale".

"Presenteremo nella prossima Legge finanziaria una proposta affinche' le mense pubbliche tornino sotto il controllo ministeriale, proprio per sostituire i prodotti di scarsa qualita' con le nostre eccellenze. Il pesce azzurro, cosi' come il nostro tonno, ha aspetti qualitativi straordinari che dobbiamo imparare a raccontare e difendere", conclude Prandini.