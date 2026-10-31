Cavese-Picerno 1-2, brutto ko interno per i metelliani Scivolone interno per gli aquilotti. Pugliese ed Abreu regalano la seconda vittoria a Di Deo

Una sconfitta che brucia. Un brutto passo indietro. La Cavese scivola ancora. Dopo il ko di Foggia, i metelliani cadono al Simonetta Lamberti per la seconda volta in stagione. Passa il Picerno (1-2), squadra che centra il secondo successivo consecutivo in altrettante sfide con Guido Di Deo in panchina. Una vittoria che vale il sorpasso, con i rossoblu che irrompono in zona playoff. Decisivi i gol di Pugliese e di Abreu. Inutile il gol di Alberti a tempo scaduto.

La partita

Masitto conferma il 3-5-2 con Minaj insieme a Fusco. La Cavese si accende subito con Orlando che impegna Marcone (5’). Il Picerno però alla prima occasione utile passa: lancio dalle retrovie di Franco che sembra innocuo ma Pugliese salta Boffelli, uscito male nella circostanza, depositando nella porta sguarnita (16’). La Cavese ha due chance con Macchi (26’) e Fusco (28’) ma fa fatica e viene punita dagli ospiti: Abreu s’invola verso la porta e fa secco Boffelli (38’). Prima del gong Macchi si divora il gol dell’1-2 (47’). Nella ripresa Masitto lancia Alberti e Sava. La reazione però crea pochi pericolo: Awua calcia fuori (55’), Nunziata di testa va vicinissimo al gol (60’). I metelliani però si spengono subito. Un sussulto arriva con Mannucci ma il gol del difensore viene annullato (81’). Nel finale, Kanoute colpisce il palo (88'). Poi al 93' il gol illusorio di Alberti.