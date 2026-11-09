Londra, Parigi e Basilea, Easyjet cala il tris di voli in partenza da Salerno Ufficializzate le nuove rotte grazie al progetto della Camera di Commercio

EasyJet annuncia il ritorno all’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento con tre collegamenti internazionali verso Londra Gatwick, Parigi Orly e Basilea, rafforzando il proprio impegno in Campania e i collegamenti della regione con i principali mercati europei.

A partire dal 30 aprile, easyJet amplierà ulteriormente l’offerta da Salerno con un nuovo collegamento diretto verso Parigi Orly, operato con fino a tre frequenze settimanali. La nuova rotta rafforza la connettività tra la Campania e la capitale francese, affiancandosi ai collegamenti già disponibili tra Napoli e Parigi Orly, operati fino a quattro volte al giorno. Salerno diventerà così la 13ª destinazione italiana collegata da easyJet a Parigi Orly, consolidando ulteriormente la posizione della compagnia come primo vettore nel mercato tra Italia e Francia.

I voli verso Londra Gatwick e Basilea saranno messi in vendita nelle prossime settimane, con fino a tre frequenze settimanali.

L'annuncio segue l'aggiudicazione del bando nell'ambito del progetto “Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea”, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno per far conoscere il territorio sui mercati internazionali. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Camera di Commercio di Salerno ed easyJet e affianca un investimento dell’Ente camerale di 1,5 milioni di euro su due annualità in servizi di marketing per promuovere la destinazione nei mercati esteri di riferimento all’attivazione dei tre collegamenti internazionali da parte della compagnia.

Il ritorno di easyJet offrirà alla Costiera Amalfitana, al Cilento e all’intera provincia di Salerno un collegamento diretto con Regno Unito, Francia e Svizzera. La presenza della compagnia in questi mercati, affiancata dalle attività di promozione della destinazione, contribuirà a rafforzare la visibilità del territorio e a renderlo più accessibile ai visitatori internazionali. Per chi parte dalla Campania, le tre rotte amplieranno le possibilità di viaggio dall’aeroporto di Salerno.

Il ritorno a Salerno arriva dopo un’ottima stagione per easyJet in Campania. A trainarla sono stati i risultati dell’Aeroporto di Napoli, dove la compagnia vola dal 2000 e ha una base operativa dal 2015. A conferma del positivo andamento della stagione estiva, durante la quale easyJet ha messo a disposizione 2,6 milioni di posti su 50 rotte verso 15 Paesi in Europa e Nord Africa, la compagnia ha ampliato la propria offerta da Napoli con l'introduzione di un nuovo collegamento diretto per Pantelleria. Ora, con le nuove rotte da Salerno, easyJet estende ulteriormente la propria presenza nella regione.

«Il ritorno a Salerno conferma il nostro impegno in Campania, una regione nella quale siamo presenti da oltre 25 anni e dove abbiamo costruito una parte importante della nostra attività in Italia. Alla presenza consolidata a Napoli affianchiamo ora tre collegamenti internazionali da Salerno, mettendo a disposizione del territorio la forza del nostro network in Regno Unito, Francia e Svizzera. La collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e GESAC unisce connettività e promozione della destinazione: due elementi complementari per sostenere il turismo e ampliare le opportunità di viaggio da e per la regione», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

«Con il ritorno di easyJet nell'ambito del progetto Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea, concretizziamo una visione strategica su cui abbiamo investito con profonda convinzione. Questo modello virtuoso di collaborazione unisce l'impegno della Camera di Commercio nella promozione della nostra destinazione con la capacità d'impresa di un grande vettore internazionale. È una sinergia che genera un impatto economico e reputazionale di straordinario valore per le nostre imprese, per il comparto turistico e per l'intera comunità salernitana, proiettando il territorio al centro delle grandi direttrici europee», ha dichiarato Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno.

«L’annuncio di nuovi collegamenti internazionali operati da easyJet rappresenta un segnale positivo per lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno e conferma l’importanza di una strategia che integri accessibilità, promozione del territorio e costruzione di un’offerta voli stabile nel tempo.

Il mese di novembre, con la chiusura dello scalo di Napoli per i lavori di riqualificazione della pista, sarà un banco di prova decisivo per Salerno e un’opportunità per ridisegnare la geografia degli spostamenti in Campania. La maggiore offerta di voli consentirà a un numero più ampio di cittadini di conoscere e utilizzare lo scalo, mentre i nuovi flussi internazionali contribuiranno a rafforzare la visibilità e l’attrattività turistica del territorio. GESAC metterà in campo tutte le risorse necessarie per garantire efficienza operativa e qualità del servizio a compagnie aeree e passeggeri. La sfida sarà trasformare un mese di operatività straordinaria in un’occasione di crescita strutturale, consolidando nuove abitudini di viaggio e nuove opportunità per il territorio», ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato di GESAC.