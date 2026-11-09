Ex Salernitana, Breda e Castori in lizza per una panchina in B La sosta per le nazionali apre alle riflessioni

Il Vicenza fa i conti con la crisi. Undici partite, appena due vittorie e sei sconfitte, di cui le ultime tre consecutive. È un bilancio che inevitabilmente apre interrogativi sul momento del club, protagonista di una fase particolarmente complicata della stagione e chiamato ora a interrogarsi sul futuro della propria guida tecnica. Ora la sosta per le nazionali apre alle valutazioni sull’operato di Fabio Gallo.

E si sondano anche i nomi per l'eventuale sostituzione. Tra i profili maggiormente accostati alla società vicentina figurano quelli di Roberto Breda e Fabrizio Castori, al momento indicati tra i principali candidati per un’eventuale successione.