Salernitana, i binari della crisi: tra assenze, parole e toni pericolosi Dai fischi al viaggio di ritorno: questa squadra può permettersi un nuovo 'tutti contro tutti'?

I fischi di Sesto San Giovanni li hanno sentiti ed incassati tutti, nessuno escluso. Il “Vergognatevi” piovuto dalla tribuna lo ha ascoltato il nerazzurro Beppe Marotta, figurarsi se non i dirigenti granata e gli amici della società al seguito. La Salernitana si è leccata le ferite, ha scelto di non ‘affrontare’ gli oltre 600 tifosi presenti sugli spalti e che sabato hanno assistito all’ennesimo passo falso di una squadra accartocciata su sé stessa, in piena crisi d’identità. Nemmeno la scossa data da Di Bari, il coraggio dei primi 25 minuti sono bastati per avere un sussulto, cancellare la negatività, trovare quella maledetta vittoria che permetterebbe di non cancellare un inizio da incubo ma almeno allontanare negatività e tirarsi fuori dall’umiliazione di una classifica da zona playout. Anzi, quella corsa negli spogliatoi al triplice fischio finale ha esasperato gli animi, ha fatto salire il termometro della tensione alle stelle.

‘Sotto un treno’

Di Bari non ci ha girato intorno: “La squadra era affranta negli spogliatoi, si sentiva ‘sotto un treno’. Volevamo un risultato positivo, non averlo centrato ha lasciato grande amarezza. Serve una scintilla, parlare meno e affidarci al lavoro”. Medicina che non è bastata in questo avvio, nonostante alcuni indizi positivi arrivati dal campo, come l’intensità, l’aggressività alta vista nei primi 25’. Poi il blackout dopo il gol cancellato dal Fvs, i vecchi fantasmi usciti fuori dall’armadio granata. E infine i gol divorati, alcuni clamorosi, condannando la Salernitana alla quinta sconfitta stagionale.

Le assenze

Umore bassissimo e delusione galoppante. Sesto San Giovanni rischia di diventare il punto di non ritorno, di mandare completamente all’aria la stagione granata. Non solo per la sconfitta ma per le conseguenze. L’arrivo della squadra in stazione a Milano sotto il controllo delle forze dell’ordine. Poi il lungo viaggio verso casa. I dubbi, le riflessioni sul sedile accanto tra i calciatori, rimasti soli con i propri pensieri. Una delegazione composta dal solo dirigente Alfano come figura in rappresentanza del club al fianco della squadra. Appare francamente impossibile che, uomini di campo così navigati, dopo settimane di contestazioni, faccia a faccia, risultati senza sorrisi e dichiarazioni a mezzo stampa molto forti, abbiano sottovalutato il rischio. Difficile pensare che quei fischi di Sesto San Giovanni non abbiano deciso di far suonare l’allarme. Ma tant’è. Con la squadra e il contorno dell’area dirigenziale a far fronte ad un viaggio interminabile.

I toni pericolosi

E si arriva all’episodio che ora regna in città, al battibecco registrato in uno dei vagoni tra i calciatori e un paio di tifosi. Accesso comodo, il contatto con i calciatori possibile, indisturbato (e qui il rimando all’assenza dei dirigenti). Uno scambio rapido, le risposte di alcuni dei protagonisti (Anastasio in un commento social diventato ben presto ‘inoltrato molte volte’ ha ammesso di esserne protagonista). Poi l’intervento di alcuni collaboratori e addetti ai lavori del club. Ma i toni sono stati lontani da quanto sussurrato. Ed ecco che ora l’avversario grande da combattere diventa proprio questo. Questa Salernitana può permettersi l’ennesimo tutti contro tutti? Può sopportare di incendiarsi e farsi male da sola? Alimentare tutto questo a cosa può portare? Per le risposte, la palla qui passa a tutti: dirigenti, gruppo squadra, tifosi e amanti dei social. In attesa del campo. Augurandoci che la Salernitana non scelga di mortificarsi, ancor di più.