Incidente sul lavoro a Salerno, feriti tre operai Uno dei dipendenti

E' di tre operai feriti il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina negli spazi del Teatro Augusteo, a pochi metri dal municipio di Salerno.

Stando ad una prima ricostruzione, erano impegnati nella sostituzione di alcune lampade dell'impianto di illuminazione quando - per cause in corso di accertamento - uno di loro è caduto dalla scala, riportando una frattura.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti anche due colleghi, in maniera non grave. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i malcapitati. Avviate anche le indagini per ricostruire quanto accaduto.