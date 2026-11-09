Truffa anziana fingendosi una poliziotta, portando via soldi e gioielli L'operazione della Squadra Mobile

Sabato 7 novembre la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico. Il provvedimento, emesso dal Gip presso il Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, riguarda una donna indagata per furto aggravato. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Salerno, con l'aiuto della Squadra Mobile di Napoli.

LA TRUFFA DEL FALSO NIPOTE

L'indagine parte da un episodio del 9 settembre scorso ai danni di un'anziana. Secondo la ricostruzione, la donna aveva ricevuto la telefonata di un giovane che, fingendosi suo nipote e con tono allarmato, le aveva detto che il padre, figlio della vittima, era trattenuto in una caserma dei Carabinieri. Era sospettato di essere l'autore di una rapina in una gioielleria.

LA FALSA POLIZIOTTA E IL FURTO DEI GIOIELLI

Con questo pretesto l'anziana aveva raccolto e sistemato sul letto tutti i gioielli custoditi in casa. Aspettava l'arrivo di una presunta poliziotta incaricata di fotografarli per certificarne la provenienza lecita. La finta operatrice si è presentata davvero all'abitazione e si è impossessata furtivamente di monili in oro per circa 40mila euro e di circa 1.500 euro in contanti.

LE IMPRONTE DIGITALI E IL RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO

Le indagini hanno permesso di identificare rapidamente l'autrice grazie ai rilievi del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica. Gli esperti hanno isolato impronte digitali su un cofanetto lasciato sul letto e maneggiato dalla malfattrice. Gli esami dattiloscopici hanno permesso di attribuire le tracce alla donna, già gravata da precedenti specifici. Il quadro indiziario è stato ulteriormente rafforzato da un riconoscimento fotografico positivo da parte della vittima.