Conte da Salerno: "Il ruolo di De Luca nel campo largo? Chiedetelo a lui" E sul reddito di cittadinanza: "Strumento necessario, c'è troppa povertà assoluta"

"Questa è una domanda che deve fare all'interessato". Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dall'Università degli Studi di Salerno ha risposto a chi gli chiedeva di un possibile ruolo del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca all'interno del campo largo. L'ex premier ha fatto tappa a Fisciano per presentare il suo libro ma anche per rilanciare la sfida in vista delle prossime Politiche.

"Questo Governo deve andare a casa"

"Il Paese è in sofferenza, servivano misure strutturali e non pezza dopo pezza, che non risolve nulla e il conto lo pagano i cittadini italiani. Questo Governo doveva intervenire per tassare gli extra profitti dei colossi energetici, dei colossi delle armi, le grandi ricchezze finanziarie. Invece nulla di nulla", ha aggiunto il presidente del Movimento 5 Stelle. "Programma 14 miliardi buttati in armi e difesa. E quindi la sanità assolutamente arranca. Addirittura hanno definanziato la cyber-sicurezza - ha sottolineato - Anche i governatori di destra sono insoddisfatti per la sanità e altri tagli. Questo governo deve andare a casa, adesso tocca a noi".

"Reddito di cittadinanza necessario per il Paese"

Sul reddito di cittadinanza "il dibattito è surreale. Il Governo non riesce a comprendere che c'è una sofferenza, un malessere economico, sociale diffuso", ha proseguito Conte, rilanciando uno dei temi principali del Movimento 5 Stelle. "Abbiamo oltre 14 milioni di cittadini che sono, la certificazione risale al 2025, in condizioni di povertà assoluta e relativa. Abbiamo 1.100.000 bambini in una condizione di indigenza. Il numero più alto dal 2014. E questo Governo si mette a far polemiche su una misura di intervento assolutamente necessario. Diciamo la verità, dobbiamo assolutamente intervenire", ha aggiunto Conte.

"Non possiamo fare cassa sulle fasce più fragili della popolazione, soprattutto sui nostri bambini. Per quanto riguarda gli abusi che ci sono sempre quando ci sono misure pubbliche, sono statisticamente nell'ordine, diciamo assolutamente ordinario, vanno contrastati in tutti i modi - ha spiegato - Ma che oggi questo Governo e questi esponenti di maggioranza si mettono a discutere e a contestare gli abusi quando hanno tenuto per tre anni una ministra Santanchè accusata di una truffa sui fondi Covid è assolutamente ridicolo". Sulla possibile revisione, Conte ha spiegato: "Questa è una riforma che richiede ovviamente un grande intervento, grande attenzione nella fase applicativa e sicuramente bisogna impegnarsi molto per migliorare le politiche attive.

"La sanità è al collasso"

"Il Governo dovrebbe smetterla di dire che ha aumentato in termini assoluti il finanziamento alla sanità, perché la realtà è che la sanità viene definanziata e ricordiamoci sempre che ci sono 5.600.000 cittadini che rinunciano alle cure per motivi economici", ha rincarato la dose il leader del Movimento 5 Stelle. "Gli investimenti richiesti sono nell'ordine, più o meno del doppio di quelli predisposti dal Governo. E sono investimenti che non riescono a tener dietro al costo dell'inflazione e all'incremento dei costi gestionali. Di fatto - ha aggiunto Conte - la sanità è al collasso, ce lo dicono tutti, il personale sanitario, medici, infermieri, ce lo dicono i cittadini. Questo Governo evidentemente ha fatto una programmazione che va nella direzione delle spese militari, delle armi, della difesa e non ha tenuto cura invece dei bisogni primari dei cittadini italiani".