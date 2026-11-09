Decarbonizzazione dei servizi ambientali: la proposta di Sarim ed E-Gap Il progetto è stato presentato a Rimini nell'ambito di Ecomondo 2026

Come si decarbonizza un servizio essenziale come l'igiene urbana senza comprometterne l'efficienza? È stata questa la domanda al centro del panel “Decarbonizzare i servizi di igiene urbana – Modelli di finanziamento, integrazione operativa e prospettive per Comuni e Aziende”, organizzato da SARIM ed E-GAP venerdì 6 novembre, nell'ambito di Ecomondo 2026, presso la Sala City District del Rimini Expo Centre.

Il confronto ha riunito rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di settore e delle imprese per approfondire le condizioni necessarie a rendere concreta la transizione energetica dei servizi ambientali. Le flotte destinate alla raccolta dei rifiuti e all'igiene urbana rappresentano, infatti, uno degli ambiti strategici per la riduzione delle emissioni nei centri urbani. La loro elettrificazione richiede, tuttavia, un approccio integrato, capace di coniugare la disponibilità di infrastrutture, modelli di finanziamento sostenibili, pianificazione operativa e innovazione tecnologica.

Al panel sono intervenuti Marco Cianfanelli, General Manager di E-GAP; Cosimo Bardascino, presidente di Bardascino Holding; Augusto Ferrentino, Operations Director di SARIM; Elisabetta Perrotta, direttrice di Assoambiente; e Domenico Ruggiero, direttore del Settore Ambiente di Utilitalia. I lavori sono stati moderati da Marco Frittella, direttore di Make Different Magazine, che ha guidato il dibattito sulle prospettive della transizione energetica e sui modelli industriali e finanziari in grado di sostenerla.

Al centro della proposta presentata da SARIM ed E-GAP c'è un modello che punta a superare la logica della semplice acquisizione dei mezzi, integrando elettrificazione delle flotte, infrastrutture di ricarica, organizzazione dei servizi e soluzioni finanziarie. Un approccio che mira a rendere la transizione concretamente accessibile anche alle amministrazioni pubbliche, coniugando riduzione dell'impatto ambientale e sostenibilità economica.

«Elettrificare le flotte per l'igiene urbana si può fare: costa meno, funziona ed è semplice, se si adottano gli strumenti e i modelli giusti. Insieme a SARIM offriamo una soluzione chiavi in mano, completamente finanziata, con un costo al chilometro chiaro per le flotte. Il partenariato pubblico-privato permette di mettere a disposizione dei Comuni le competenze dei privati e di trasformare gli investimenti in servizi concreti. L'obiettivo non è semplicemente acquisire un veicolo, ma farlo entrare in servizio, riducendo le emissioni e generando benefici economici», ha spiegato Marco Cianfanelli, General Manager di E-GAP.

Il ruolo del partenariato pubblico-privato è stato approfondito anche da Cosimo Bardascino, , presidente di Bardascino Holding, che ha richiamato le opportunità offerte da questo strumento per lo sviluppo di nuovi modelli di gestione dei servizi ambientali, anche alla luce dell'evoluzione del quadro regolatorio. La collaborazione tra SARIM ed E-GAP ha già trovato una prima applicazione concreta nella Capitale, dove è previsto l'avvio di un servizio di raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche in tre Municipi di Roma.

«Il partenariato pubblico-privato continua a rappresentare uno strumento importante per realizzare progetti innovativi nel settore dei servizi ambientali, anche alla luce dell'evoluzione del quadro regolatorio. La partnership con E-GAP nasce con una prospettiva più ampia: sviluppare un modello industriale replicabile a livello nazionale, capace di accompagnare la decarbonizzazione dei servizi, la transizione energetica e la mobilità sostenibile», ha sostenuto Bardascino.

La necessità di una visione integrata nella progettazione dei servizi e delle città è stata al centro dell'intervento di Augusto Ferrentino. L'obiettivo, secondo il COO di SARIM, è superare le barriere che ancora rallentano la diffusione della mobilità elettrica nei servizi ambientali e dimostrare che è possibile coniugare innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e riduzione delle emissioni.

«Bisogna ripensare la progettazione delle città in maniera integrata, evitando di frammentare in tante piccole parti interventi che dovrebbero nascere e svilupparsi insieme. La partnership con E-GAP vuole superare i limiti che ancora oggi ostacolano il passaggio completo alla mobilità elettrica e l'introduzione di sistemi innovativi basati sull'intelligenza artificiale nei servizi ambientali. Vogliamo superare lo scetticismo di chi ritiene che questi servizi non possano essere erogati con mezzi elettrici e dimostrare che è possibile ridurre l'inquinamento attraverso l'elettrificazione delle flotte e l'integrazione di tecnologie e soluzioni innovative», ha evidenziato Augusto Ferrentino, Operations Director di SARIM.

«L'economia circolare rappresenta una leva importante anche per la transizione energetica. Il riciclo consente infatti di ridurre il fabbisogno di energia rispetto alla produzione ottenuta da materie prime vergini. Il contributo del settore ambientale alla sostenibilità va quindi misurato non soltanto in termini di materiali recuperati, ma anche di energia risparmiata e di emissioni evitate. È una prospettiva che rende ancora più strategico il ruolo delle imprese della filiera nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile», ha sottolineato Elisabetta Perrotta, direttrice di Assoambiente.

«La transizione energetica dei servizi ambientali deve essere affrontata con una visione di sistema. Non basta introdurre nuove tecnologie o sostituire progressivamente i mezzi: occorre programmare gli investimenti, adeguare le infrastrutture e ripensare l'organizzazione dei servizi. La sfida è accompagnare l'innovazione garantendo al tempo stesso continuità, qualità ed efficienza, perché la sostenibilità deve diventare parte integrante della gestione quotidiana dei servizi pubblici», ha osservato Domenico Ruggiero, direttore del Settore Ambiente di Utilitalia.

La partecipazione di SARIM ed E-GAP alla manifestazione si è completata con un momento di incontro e approfondimento dedicato agli studenti dell'Università degli Studi di Salerno, iscritti al percorso in Bonifica dei Siti Contaminati e Tecnologie per la Transizione Ecologica del Dipartimento di Ingegneria Civile. Il direttore generale di SARIM, Palmerino Belardo, e Stefania Martino, responsabile dell'Ufficio Progetti, hanno illustrato le attività dell'azienda e presentato il progetto Smart Leaf, offrendo ai partecipanti un'occasione di conoscenza diretta delle soluzioni e delle tecnologie applicate ai servizi ambientali.