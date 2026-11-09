Banco Alimentare, progetto solidale del carcere di Salerno Sabato saranno consegnate le donazioni raccolte

La Casa Circondariale di Salerno aderisce alla campagna promossa dal Banco Alimentare attraverso l'iniziativa solidaristica "Nessuno è così povero da non avere nulla da donare", un progetto che intende promuovere i valori dell'aiuto, della condivisione e della responsabilità sociale anche all'interno degli istituti penitenziari. L'iniziativa ha preso avvio avvio il 9 novembre, con un incontro rivolto alla popolazione detenuta del circuito di media sicurezza, durante il quale sono state illustrate le finalità del progetto e l'importanza del gesto del dono quale strumento di inclusione, partecipazione e attenzione verso le persone più fragili.

La raccolta culminerà il 14 novembre, giornata in cui saranno consegnate le donazioni raccolte alla presenza di Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, quale significativa testimonianza di vicinanza della comunità ecclesiale al mondo penitenziario e ai valori della solidarietà. Attraverso questo progetto, la Casa Circondariale di Salerno rinnova il proprio impegno nella promozione di percorsi educativi e inclusivi che riconoscano nella solidarietà un valore fondamentale per il reinserimento sociale e la costruzione di una comunità più attenta ai bisogni di tutti.

"Nessuno è così povero da non avere nulla da donare" veicola così un messaggio di speranza e di condivisione, capace di superare ogni barriera e di ricordare che ciascuno, indipendentemente dalla propria condizione, può contribuire al bene comune attraverso un gesto di generosità, sperimentando concretamente come il dono possa diventare uno strumento di responsabilizzazione

e di partecipazione attiva alla vita sociale.