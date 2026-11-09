Banco Alimentare, progetto solidale del carcere di Salerno

Sabato saranno consegnate le donazioni raccolte

banco alimentare progetto solidale del carcere di salerno
Salerno.  

La Casa Circondariale di Salerno aderisce alla campagna promossa dal Banco Alimentare attraverso l'iniziativa solidaristica "Nessuno è così povero da non avere nulla da donare", un progetto che intende promuovere i valori dell'aiuto, della condivisione e della responsabilità sociale anche all'interno degli istituti penitenziari. L'iniziativa ha preso avvio avvio il 9 novembre, con un incontro rivolto alla popolazione detenuta del circuito di media sicurezza, durante il quale sono state illustrate le finalità del progetto e l'importanza del gesto del dono quale strumento di inclusione, partecipazione e attenzione verso le persone più fragili.

La raccolta culminerà il 14 novembre, giornata in cui saranno consegnate le donazioni raccolte alla presenza di Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, quale significativa testimonianza di vicinanza della comunità ecclesiale al mondo penitenziario e ai valori della solidarietà. Attraverso questo progetto, la Casa Circondariale di Salerno rinnova il proprio impegno nella promozione di percorsi educativi e inclusivi che riconoscano nella solidarietà un valore fondamentale per il reinserimento sociale e la costruzione di una comunità più attenta ai bisogni di tutti.

"Nessuno è così povero da non avere nulla da donare" veicola così un messaggio di speranza e di condivisione, capace di superare ogni barriera e di ricordare che ciascuno, indipendentemente dalla propria condizione, può contribuire al bene comune attraverso un gesto di generosità, sperimentando concretamente come il dono possa diventare uno strumento di responsabilizzazione
e di partecipazione attiva alla vita sociale.

 

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