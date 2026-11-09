Cultura, show cooking e giovani: ad Eboli "Custodi della Dieta Mediterranea" Iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico campano

Valorizzare il patrimonio enogastronomico della Campania non significa solo sostenere le produzioni d'eccellenza, ma anche educare chi le sceglie e le consuma ogni giorno. Con questo spirito nasce “Custodi della Dieta Mediterranea – I sapori di ieri, i custodi di domani”, l’evento in programma giovedì 19 novembre, dalle ore 9 alle 15, presso l’Azienda Agricola Regionale Improsta a Eboli.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno dell’Avviso Pubblico per la Promozione della Dieta Mediterranea della Regione Campania (DD n. 177/2026), vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti della nutrizione, rappresentanti dei principali Consorzi di Tutela ed enti scolastici per una giornata ricca di confronto e attività pratiche. La partecipazione è libera e gratuita, previa prenotazione all’indirizzo e-mail genesi.soccoop@gmail.com

Educazione alimentare e laboratori per i più piccoli

La mattinata prenderà il via alle ore 9 con i veri protagonisti del futuro: i bambini della scuola primaria e dell’infanzia degli Istituti Comprensivi Vicinanza di Salerno e il De Caro di Lancusi. Negli spazi della Fattoria didattica aziendale i più piccoli seguiranno 4 percorsi formativi focalizzati sul mangiar sano e sullo stile di vita mediterraneo. Alle ore 10, presso il Caseificio dell’azienda, gli studenti del ProfAgri guideranno i piccoli ospiti in un laboratorio pratico di caseificazione. Non mancherà un momento dedicato alla degustazione, la quale sarà preparata dagli alunni dell’IIS "E. Ferrari" di Battipaglia, arricchita da brevi pillole informative sui marchi di qualità campani.

Il talk e gli show-cooking: parola agli esperti e ai Consorzi

Parallelamente, a partire dalle ore 9:30, il Palazzo dell’Azienda Improsta ospiterà un approfondito incontro tematico intervallato da momenti di show-cooking, condotto dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti.

Dopo i saluti istituzionali di Luca Sgroia (Presidente CRAA - Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura), Maria Carmela Serluca (Assessore all'Agricoltura della Regione Campania), Franco Picarone (Vicepresidente Commissione Agricoltura Regione Campania) e Carmela Santarcangelo (Dirigente ProfAgri di Salerno), si aprirà il dibattito sulla Dieta Mediterranea.

Il talk vedrà gli interventi scientifici e territoriali di: Luca Mattiocco, biologo nutrizionista e dirigente tecnico con funzione ispettiva MIM USR Campania con un focus sulla salute, Serena Monzo della BCC Capaccio Paestum e Serino sul ruolo degli istituti di credito nello sviluppo agricolo locale, Salvatore Scafuri, presidente di Ippocratica Assistenza e Confcooperative Campania, sul tema “Il cibo: patrimonio di comunità” e Nadia Chianese, agronomo e presidente di Genesis Soc. Coop., con un focus su “La cultura della qualità”.

La valorizzazione dei prodotti simbolo della Dieta Mediterranea sarà intrecciata agli show-cooking attraverso la voce dei diretti custodi del territorio: Tommaso Romano (Presidente AssoIG Campania), Manlio De Feo (Consorzio Fico Bianco del Cilento DOP), Pietro Ceparano (Consorzio Olio Terre Aurunche DOP), Mario Miano (Consorzio Marrone di Roccadaspide IGP) e Vincenzo De Maio (Consorzio Ciliegia di Bracigliano IGP). Ai fornelli anche il cuoco contadino Geppino Croce, il quale proporrà foglie e patate.

Le conclusioni della mattinata saranno affidate a Flora Della Valle (responsabile Marchi di Tutela Campania e direttore generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania). A chiusura dell'evento, alle ore 13:30, è prevista una degustazione curata dagli studenti dell’IIS "E. Ferrari".

Consapevolezza e futuro: la cultura della qualità

L'obiettivo dell'iniziativa punta a stringere un patto educativo tra produttori, scuola e consumatori. “Spesso ci concentriamo sull’affinare le competenze tecniche e sul migliorare costantemente la qualità della produzione, ma se non cresce di pari passo il consumatore capace di riconoscere e premiare quel valore, il cerchio non si chiude”, sottolinea Nadia Chianese, organizzatrice dell’evento.

“La vera parola d'ordine è consapevolezza, ed è un percorso che deve iniziare fin dalla tenera età. Educare i bambini a distinguere le eccellenze del territorio significa formare gli adulti di domani a compiere scelte sane, sostenibili e rispettose dell'identità agricola campana”.