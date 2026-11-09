Crediti edilizi, Ance Aies: "Il rinvio mette a rischio anche le imprese sane" Grido d'allarme lanciato al Governo dai presidenti Fabio Napoli e Stefano Di Sessa

La situazione rischia di precipitare; ogni giorno che passa si aggrava sempre più la situazione di molte imprese edili. ANCE AIES Salerno, attraverso il presidente Fabio Napoli e il presidente del Gruppo Giovani, Stefano Di Sessa, lancia il grido d’allarme chiamando in causa direttamente il Governo al fine di sopprimere, al più presto, il disposto del comma 1 dell’articolo 37 del disegno di legge di bilancio 2027, ovvero la possibilità di suddividere in dieci rate le quote compensabili nel 2027 dei crediti Superbonus derivanti da cessione o sconto in fattura relativi a spese sostenute nel 2023.

Per i costruttori la modifica che interviene su operazioni già realizzate rischia di compromettere la liquidità delle aziende e, nelle situazioni più esposte, di mettere in ginocchio anche chi ha lavorato correttamente rispettando le regole. Per Salerno e la Campania il rischio coinvolge l’intera filiera (artigiani, professionisti, produttori e fornitori) determinando una crisi di liquidità che si sostanzia nel ritardo nei pagamenti.

Il presidente di ANCE AIES Salerno, Fabio Napoli, richiama, così, l'attenzione sulle conseguenze che un cambiamento delle regole in corso d'opera può determinare per l'intero sistema produttivo. “Le imprese - dice - hanno bisogno di stabilità normativa e di certezze per programmare investimenti, garantire occupazione e rispettare gli impegni assunti. Intervenire retroattivamente su crediti maturati nell'ambito di regole stabilite dallo Stato. significa mettere in discussione il rapporto di fiducia tra istituzioni e sistema produttivo. Non possiamo consentire che a pagarne il prezzo siano le aziende che hanno operato nella legalità, contribuendo alla crescita economica e occupazionale dei nostri territori”.

La richiesta principale resta la soppressione del comma 1, accompagnata dalla quantificazione degli effetti sui conti pubblici e dalle necessarie misure compensative. In alternativa, il Gruppo Giovani ANCE chiede una rateizzazione volontaria (anche parziale), il riporto delle quote inutilizzate e regole chiare sulla cedibilità. Se restasse una dilazione obbligatoria, servirebbero salvaguardie per le imprese.

“Dietro quei crediti ci sono stipendi, contributi previdenziali, fatture dei fornitori e rate di finanziamento. Ci sono impegni assunti e una programmazione finanziaria costruita su scadenze precise - sottolinea Stefano Di Sessa, presidente del Gruppo Giovani ANCE AIES Salerno - se lo Stato sposta nel tempo la possibilità di utilizzarli, gli obblighi delle imprese continuano a scadere. Anche un’azienda con lavori eseguiti regolarmente e crediti spettanti può trovarsi senza la liquidità necessaria a pagare. Le imprese sane e qualificate – prosegue - hanno investito nella sicurezza, nella formazione e nelle competenze tecniche, hanno realizzato interventi effettivi e assunto responsabilità verso lavoratori e committenti e non possono essere trasformate in finanziatori obbligati del bilancio statale. Come Giovani ANCE – conclude Di Sessa - rappresentiamo imprese che scelgono la qualificazione, la legalità e la responsabilità. Vogliamo poter lavorare con programmazione e visione, investire nei nostri territori e dare prospettive alle persone che lavorano con noi”.

Sul contrasto alle irregolarità, la posizione di ANCE Aies è netta. “Condanniamo con forza chi ha frodato, creato crediti inesistenti o utilizzato gli incentivi per arricchirsi illegalmente. Chiediamo – conclude il presidente Fabio Napoli - controlli efficaci, recupero delle somme e responsabilità accertate. Chi delinque danneggia le risorse pubbliche e la reputazione delle imprese che rispettano le regole. Siamo stanchi di vedere ricadere su chi lavora onestamente le conseguenze delle condotte altrui. La regolarità deve essere tutelata, anche nelle scelte di bilancio”.