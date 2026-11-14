Fonderie Pisano, cittadini e associazioni in presidio: "Bonifica a Fratte" Nei prossimi giorni partirà una raccolta firme: "La Valle dell'Irno sia sito di Interesse Nazionale"

"Basta con la Valle dell'Irno come zona di sacrificio: la zona va bonificata a spese di Pisano ed al posto della fabbrica deve nascere un parco pubblico dedicato alle vittime del territorio".

È quanto emerso dal presidio svoltosi oggi davanti al Comune di Salerno, organizzato dal Comitato/Associazione Salute e Vita insieme a Medicina Democratica, che ha visto l'adesione di Salerno in Comune, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Salerno Democratica, Terra Socialista, Risorgimento Socialista ed il Comitato Giù le mani dal Porticciolo. Hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri comunali Franco Massimo Lanocita, Giso Amendola, Claudio Russolillo e l'onorevole Franco Mari.

Nelle prossime settimane, insieme a tutte le sigle che hanno partecipato al presidio, verrà lanciata una petizione popolare rivolta alla Regione Campania, per chiedere l'attivazione delle procedure con il Ministro dell'Ambiente, affinché anche la Valle dell'Irno diventi S.I.N. - Sito di Interesse Nazionale. Una richiesta che parte da un dato già acquisito: il fiume Irno è già S.I.C. - Sito di Interesse Comunitario. Il sito di Fratte delle Fonderie Pisano deve ora seguire lo stesso percorso di tutela e di intervento nazionale.

Nel corso del presidio, sono state inoltre denunciate le responsabilità politiche. "In questi vent'anni Vincenzo De Luca, insieme alla proprietà Pisano, ha di fatto impedito la delocalizzazione, rendendosi corresponsabile di un disastro che non è stato né prevenuto né risolto", si legge in una nota.

"Non accettiamo più rinvii. Bonifica subito, a spese di chi ha inquinato, e restituzione del territorio ai cittadini con un parco pubblico. È questa la giustizia ambientale che chiediamo per la Valle dell'Irno e per Fratte", dichiarano i promotori, i quali nelle prossime settimane renderanno noti il testo della petizione e le date delle prossime iniziative pubbliche.

