Salernitana, intanto domani c'è il Catania: Di Bari con un dubbio di formazione Distrazioni e tensioni ma la squadra si gioca un pezzettino di stagione: le idee del tecnico

Un prepartita insolito. Il momento della Salernitana non era per niente felice. Una classifica deficitaria, il sogno della serie B diretta quasi svanito del tutto. E in una parentesi che rischia di essere determinante del cammino granata, ora la Salernitana si ritrova a fare i conti con una settimana difficilissima sotto il profilo ambientale. Dal diverbio sul treno con due tifosi, alle parole del direttore sportivo Daniele Faggiano, fino ad arrivare agli episodi di giovedì notte, con le prese di posizione, le indagini, le note. Tutto lontanissimo dal campo.

Testa al Catania

Benzina su un fuoco che ora è diventato un incendio pericolisissimo. La Salernitana, lato squadra, sa bene che forse nemmeno vincere col Catania potrebbe spegnere il malcontento del tifo. Però sarebbe un primo getto d'acqua, almeno per provare a resistere e ripartire. Una missione difficilissima per Vito Di Bari in una squadra scossa, preoccupata. Dall'altra parte del campo c'è il Catania ma la Salernitana sa bene di dover sfidare anche se stessa e le sue paure. Sarà 4-4-2, con Di Bari che ha un dubbio di formazione: a destra, in caso di posizione più avanzata di Llano, potrebbe agire uno fra Celiento e Pieraccini nel ruolo di terzino destra. Poi spazio a Capuano, Heinz e Zoia. In mezzo al campo, De Boer, Tascone e Achik sono sicuri di una maglia da titolare. In attacco D'Ursi e Lescano.