Salernitana, l'appunto del Salerno Club 2010: "Si mina l'unione del tifo" Il club: "La violenza è lontana dal nostro modus operandi: domani contesteremo civilmente"

Una nota sugli episodi degli ultimi giorni. Il Salerno Club 2010 scende in campo su un'attualità per la Salernitana lontanissima dei pensieri sul Catania e sul campionato. Tutto cancellato dai veleni di questi giorni che hanno inghiottito la città: "E’ giusto condannare ogni e qualsiasi atto di violenza ma non necessariamente tale atto deve essere attribuito all'ambiente - scrive il Salerno Club 2010 in una nota -. Sono in corso delle indagini e prima di accusare qualcuno è opportuno attendere l'esito delle indagini, a meno che non si voglia minare sul nascere la ritrovata unità tra le varie anime della tifoseria. Già in passato la torcida salernitana è stata affiancata ad episodi "anomali" ma puntualmente nessuna responsabilità della stessa è stata acclarata.

In ordine ai rumors circolanti nelle ultime ore appare giusto precisare che siamo i primi a contestare civilmente l’operato di questa proprietà per i risultati vergognosi degli ultimi anni. Ad alta voce, dall’inizio della stagione, stiamo sottolineando i continui errori societari e sportivi anche in questa prima parte del campionato. Condividiamo la contestazione forte ma pacifica in atto ed infatti abbiamo firmato, insieme agli ultras e a tutti i gruppi del tifo organizzato, il manifesto di protesta per domenica contro il Catania e per le partite successive. I supporters granata sono stati sempre corretti, civili ed ammirati da tutto nel mondo calcistico e determinate azioni sono distanti anni luce dal modus operandi di questa tifoseria e non le appartengono e non le sono mai appartenute".