Giornate Scuola Medica Salernitana, premiate le eccellenze della medicina Emozione per 150 neo laureati che hanno sostenuto il Giuramento d'Ippocrate

Si è svolto venerdì pomeriggio, nell’aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno, il primo dei due appuntamenti della XXV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”.

Consegnati i “Premi internazionali Scuola Medica Salernitana” alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, dell’arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi, del procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, Roberto Cannavale, della direttrice vicaria del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell’Università di Salerno, Paola Iovino, del direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Nicola Cantone, del direttore sanitario dell’Asl di Salerno, Primo Sergianni. A introdurre la giornata, il presidente dell’OMCeO Salerno, Giovanni D’Angelo, e il rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio.

Sette i premiati: prof. Generoso Andria, pediatra e genetista, professore emerito presso l'Università Federico II di Napoli, Premio alla Carriera; prof. Jacopo Troisi, Presidente della Fondazione European Institute of Metabolomics, Premio alla Ricerca; prof. Giorgio Zanchin, già direttore della Clinica neurologica dell’Università di Padova e della Scuola di specializzazione in Neurologia, Premio Storia della Medicina; Laura Berti, caporedattrice del TG2, curatrice responsabile e conduttrice della rubrica del TG2 “Medicina 33”, Premio Giornalismo scientifico; Medici Senza Frontiere, Premio Medico dell’anno (ricevuto, in rappresentanza di MSF, dalla dottoressa Gilda Vittoria Trebini)k. E ancora, nell’ambito del settore odontoiatrico: prof. Leonardo Trombelli, Premio per la Ricerca in odontoiatria; dott. Mauro Merli, Premio alla Carriera in odontoiatria.

Dopo la cerimonia di premiazione, oltre cento i neolaureati iscritti agli Albi in Medicina e Odontoiatria che hanno pronunciato il Giuramento d’Ippocrate, un momento solenne che segna il loro ingresso nella professione. È a loro che si è rivolto il presidente Giovanni D’Angelo: «Questo pomeriggio ce lo ricorderemo per sempre. Abbiamo avuto una lezione di umanità enorme», dice riferendosi al commovente intervento di Medici Senza Frontiere. E ancora, parlando ai nuovi medici: «Ricordate che prima di curare il corpo dobbiamo curare la persona nella sua interezza. Non esiste il malato, esiste la persona malata: è il primo grande insegnamento che viene dalla Scuola Medica Salernitana». Infine, il presidente ha sottolineato l’importanza del codice deontologico, il cui fondamento è proprio nel Giuramento di Ippocrate: «Il nostro codice è un insegnamento che viene da lontano tradotto in un linguaggio moderno».