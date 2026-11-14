Mercato San Severino, inaugurato un nuovo parcheggio in via Monticelli Somma: "Risposta immediata alle esigenze dei cittadini"

La consegna alla comunità di Mercato San Severino del nuovo parcheggio pubblico di via Monticelli di sotto è un’opera che risponde all'esigenza di nuovi spazi di sosta - al servizio dell’area PIP, degli avventori del bocciodromo accanto e dei cittadini - e che si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture viarie del territorio.

L'intervento non si limita alla realizzazione del nuovo spazio riservato alla sosta. Contestualmente è stato realizzato il primo tratto di una nuova arteria stradale che, una volta completata, consentirà il collegamento con l'uscita autostradale, offrendo un percorso alternativo ai mezzi pesanti rispetto all’attuale attraversamento del centro abitato.

«Con l'inaugurazione del nuovo parcheggio di Monticelli consegniamo alla comunità un'opera concreta, ma soprattutto poniamo le basi per affrontare e risolvere una problematica che interessa da anni i residenti della frazione», dichiara il sindaco Antonio Somma.

«La realizzazione del parcheggio rappresenta una risposta immediata alle esigenze di sosta dei cittadini, mentre il primo tratto della nuova arteria stradale costituisce l’avvio di un intervento infrastrutturale di più ampia visione. È una questione che riguarda non soltanto la fluidità della circolazione, ma soprattutto la sicurezza, la tranquillità dei residenti e la possibilità di vivere gli spazi della propria frazione in condizioni migliori per una frazione più accessibile, più sicura e più vivibile».