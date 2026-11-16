Maltempo, resta chiusa la statale Amalfitana tra Positano e Vico Equense Proseguono le operazioni di messa in sicurezza da parte di Anas

Gli effetti del maltempo continuano a farsi sentire in Costiera Amalfitana dove nella giornata di domenica è caduta una frana nel tratto compreso tra Positano e Vico Equense. Anche oggi, lungo la strada statale 163 “Amalfitana", sono proseguite da parte di Anas e della impresa esecutrice, le attività di pulizia del piano viabile e delle pertinenze stradali, avviate già nella mattinata di ieri. Il maltempo non ha agevolato le attività, rendendole più complesse e lunghe del previsto.

In parallelo, gli Enti Competenti stanno svolgendo ulteriori verifiche ed approfondimenti sui versanti privati, oggetto del franamento, in esito ai quali si potranno definire i tempi di ripristino della circolazione che, al momento, è interrotta in entrambe le direzioni.

Allo stato attuale, permangono le deviazioni ai km 4,800, in località Piano di Sorrento (NA) ed al km 12,250, in località Positano (SA).