Sorpresa Salernitana, via il team manager Matarazzo: c'è Nastri Saluta uno dei collaboratori di Faggiano

Una novità dirigenziale. Con una nota stampa, "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a far data da oggi, il ruolo di team manager della prima squadra sarà ricoperto dal sig. Domenico Nastri. A lui vanno gli auguri di un sereno e proficuo lavoro da parte di tutto il club". Nastri era impegnato attivamente con la squadra Primavera. A fargli posto Giuseppe Matarazzo, uomo di fiducia del direttore sportivo Daniele Faggiano, ringraziato per l’impegno profuso e per il lavoro svolto al servizio della prima squadra".