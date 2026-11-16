Tragedia nel Salernitano: uccide l'anziana moglie e poi tenta il suicidio Indagini in corso da parte dei carabinieri

Prima ha ucciso la moglie, poi ha tentato di togliersi la vita. E' quanto accaduto in mattinata a Serre, nel Salernitano, dove una donna di 82 anni è stata uccisa dal marito 88enne che avrebbe poi tentato il suicidio. L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10. Ad allertare i soccorsi è stata la badante della coppia che, giunta nell'abitazione, ha scoperto quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe colpito la donna con un'arma da taglio, ferendola a morte. Successivamente avrebbe tentato il suicidio, senza però riuscire nell'intento. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso di Eboli. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli e dei militari del nucleo investigativo di Salerno che in questa fase sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto.