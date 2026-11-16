Salernitana, niente derby per Tascone. Di Bari ritrova ‘due frecce’ Il capitano verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Di Bari ha l'attacco al completo

Un’assenza pesante. La Salernitana riparte subito. La settimana corta, anticipo al venerdì con la Casertana, obbliga la squadra di Vito Di Bari ad archiviare subito il successo con il Catania e ripartire in vista della delicata sfida del Pinto. Per il match con i falchetti, Di Bari sarà costretto a cambiare almeno una pedina a centrocampo. Peserà la defezione di Mattia Tascone. Il capitano ha incassato nel primo tempo il cartellino giallo, il quinto stagionale, per fermare un pericoloso contropiede degli etnei. Al suo posto in risalita le quotazioni di Emmanuel Gyabuaa.

I recuperi

Nell’arco di mister Di Bari però ci saranno due frecce in più. Si riaggregheranno al gruppo sia Antonino La Gumina che Varela Djamanca, due armi importanti per dare ampiezza al reparto offensiva. I movimenti della prima punta potrebbero ben sposarsi con l’idea tattica di Di Bari mentre la potenza fisica dell’esterno permetterà di avere una soluzione in più. Difficile un impiego dal 1’, possibile invece una soluzione a gara in corso.