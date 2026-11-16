Basket, la Longobardi Scafati non riesce nella rimonta: vince Treviso (91-81) I gialloblu cadono in casa della rivelazione del campionato. Non bastano Mascolo e Ngouama

Una partita all’inseguimento per la Longobardi Scafati, che è rimasta sempre in scia alla Nutribullet Treviso – imbattuta in casa e vera sorpresa di questo campionato – ma non è mai riuscita a piazzare il colpo decisivo per l’aggancio fino al 91-81 finale. Con rotazioni ridotte rispetto agli avversari, coach Bucchi ha dovuto spremere alcuni dei suoi giocatori faro. In particolare Bruno Mascolo, rimasto in campo per 35 minuti e autore di una buona prova nella sua veste di capitano gialloblu e anche ex della gara. A ogni tentativo di fuga dei padroni di casa, è sempre arrivata una risposta concreta della Longobardi Scafati. Che ha iniziato l’ultimo quarto con sole otto lunghezze di distacco (69-61). Ma è incappata in un black out nei primi tre minuti del quarto periodo, che ha minato ogni velleità di rimonta lasciando Treviso in pieno controllo del match. Oltre Mascolo, da segnalare la prova incoraggiante di Ngouama e un buon contributo da parte di Brandon Johnson.

La partita

La partenza di Treviso è a razzo. Il break di 6-0 è però la scintilla che accende Scafati. La Longobardi risponde con un parziale di 11-0, firmato dai canestri di Onyema, Offurum e Johnson, ribaltando il punteggio (6-11 al 4’). Ma dopo qualche minuto di equilibrio tra le squadre, la Nutribullet approfitta di un passaggio a vuoto dei gialloblu e costruisce il vantaggio che permette al team di Marcelo Nicola di approdare al primo mini riposo sullo score di 26-19. Scafati mostra qualche difficoltà nell’attaccare il canestro nei primi minuti del secondo periodo. Tant’è che la prima realizzazione arriva dopo quasi due minuti su una schiacciata di Onyema. Nonostante la Longobardi regga in difesa, Treviso tenta di approfittarne, sfruttando soprattutto i punti di Russell. Al 13’ i padroni di casa sono avanti di 10 (33-23). Ngouama e McGruder suonano la carica. E con alcune giocate importante riescono a ricucire l’intero gap. Al 15’ sono soltanto due le lunghezze tra le due squadre (33-31) grazie a un parziale di 8-0 per gli ospiti. Ma ancora una volta l’aggancio non riesce. E Treviso va negli spogliatoi, alla fine del secondo quarto, 45-36. Il terzo periodo è sempre in equilibrio nel punteggio – alla fine il parziale di questi dieci minuti sarà di 24-25 – con Scafati che dimostra di riuscire a regge l’impatto. Ma sono le energie che all’inizio dell’ultimo quarto iniziano a mancare. Tant’è che in quattro minuti si passa dal 69-61 al 78-66 del 34’. Da questo momento, Treviso resta in controllo grazie anche ai canestri di Chapman e Russell. Così la partita va in archivio sul 91-81.