Cavese in zona playoff, Masitto sorride: "Ragazzi meravigliosi" I metelliani si godono il successo sul Crotone. Il tecnico applaude: "Mai nulla è per caso"

Una vittoria pesantissima. Il solito graffio di Gerardo Fusco basta per mandare al tappeto il Crotone e regalare alla Cavese una settimana in zona playoff. Un successo pesantissimo, come sottolinea nel post-partita anche il tecnico Cristiano Masitto. “Il Crotone è un avversario forte, con grandissima qualità, che produce più occasioni da gol di tutte le squadre del Girone C. Sapevamo di dover preparare la partita in una certa maniera e siamo stati molto contenti di aver concesso poco”.

Poi sul rendimento della sua squadra, il tecnico non può che applaudire un gruppo che in questo avvio di stagione sta sorprendendo, andando oltre le difficoltà e strappando risultati importantissimi: “Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi per come si sono presentati in campo, strategicamente, per come hanno sopportato il primo tempo e per come sono andati a cercare la vittoria nel secondo. Sono stati meravigliosi. Non è mai nulla per caso. Oggi, rispetto ad altre volte, siamo stati bravi a portare a casa il risultato”.