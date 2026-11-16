Salernitana, un gol liberatorio: Achik è "l'uomo in più" di Di Bari Il numero sette si prende la scena. Abbracci e lacrime nel finale, poi l'ansia per i crampi

Quando nel cuore del secondo tempo, Ismail Achik ha posizionato il pallone sul destro dai 25 metri, l'Arechi ha trattenuto il fiato. Il tiro a giro è specialità della casa, apprezzato più volte dal popolo dell'Arechi. La conclusione del numero sette della Salernitana sembrava indirizzata all'incrocio dei pali ma non aveva fatto i conti con la traversa e con l'illusione visiva del gol che ha fatto trattenere il fiato al pubblico. Achik si è riversato sul terreno di gioco e ha battuto i pugni. Sembrava una domenica maledetta, dopo alcune clamorose chance sprecate nel primo tempo. Poi la giocata da tre punti, col sinistro, piede non preferito. Eppure la conclusione potente e precisa si è infilata all'angolino. La corsa verso la panchina, l'abbraccio con i compagni. Poi il bacio del ds Faggiano, infine le pacche ripetute con Di Bari.

L'emozione a fine gara

Per il tecnico della Salernitana, che lo aveva già allenato col Bari, è 'l'uomo in più'. Tutto ribadito sin dal suo arrivo, sottolineandone la sua qualità, il suo estro. A fine gara Achik si è soffermato con lo staff, si è sciolto in un lungo abbraccio, anche in qualche lacrima. Alle spalle un periodo di tensione che ha inghiottito tutta la squadra, rotto un digiuno che lo vedeva protagonista sin dal debutto con la Scafatese in Coppa Italia Serie C.

Il polpaccio ko

Ora il fiato è sospeso per quella borsa del ghiaccio alla coscia destra piuttosto evidente che lo ha accompagnato nel finale di gara quando l'andatura claudicante non faceva temere nulla di buono. Aveva chiesto il cambio dopo un allungo, con una smorfia di dolore che aveva fatto scattare l'allarme. Di Bari ha fatto il difensore: "Sono solo crampi". Oggi nuove valuazioni in vista della Casertana, avversario che colpì ed afffondò nel finale del primo turno nazionale dei playoff nel recupero della sfida di ritorno all'Arechi.