Punto nascite di Sapri, Melillo (Patto italiano): "Basta rinvii beffa"

"Il rinvio di trenta giorni deciso dall’Asl Salerno dopo le proteste non basta: sul Punto Nascite del Presidio Ospedaliero "Dell’Immacolata" di Sapri serve subito una deroga definitiva, che ne garantisca l'apertura a tempo indeterminato".
Contro l'ipotesi di chiusura insorge Leone Melillo, segretario nazionale di "Patto italiano", che condanna senza appello i tagli alla sanità del Golfo di Policastro.
"I dati Sdo smentiscono ogni logica ragionieristica: con 188 parti l’anno, l’Immacolata supera altri presidi campani e si conferma un baluardo insostituibile per Sapri e per tutto il comprensorio del Basso Cilento".
Per Melillo e "Patto italiano": "Smantellare questo reparto significa negare il diritto costituzionale alla salute, condannando le madri a rischiosi viaggi della speranza verso Vallo della Lucania o la Basilicata. La sicurezza di chi nasce non si misura con la calcolatrice: il Punto Nascite va blindato per sempre".