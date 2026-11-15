Professoressa 36enne muore in ospedale a Salerno: scatta l'indagine Indagini in corso sul decesso

Indagini in corso sulla morte di Anna Boffa, insegnante 36enne originaria di Postiglione e docente da circa due anni all'Istituto di Istruzione Superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina. La donna era ricoverata da giorni all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove è deceduta. La giovane insegnante, che viveva a Postiglione con il marito, prima del ricovero avrebbe seguito alcune terapie in una clinica della Basilicata. Tra gli aspetti da chiarire anche l'eventuale legame tra l'assunzione di un farmaco e le complicazioni che hanno portato successivamente alla sua morte. Saranno gli approfondimenti in corso a stabilire le circostanze del decesso.

La notizia ha suscitato profonda commozione a Postiglione e nella comunità scolastica di Sala Consilina. La dirigente dell'Istituto Marco Tullio Cicerone, Antonella Vairo, ha ricordato la docente per il sorriso, il garbo, la passione per l'insegnamento e la dedizione verso gli studenti, esprimendo, a nome dell'intera comunità scolastica, vicinanza alla famiglia. Cordoglio anche da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale di Postiglione, che si sono stretti attorno ai familiari e, in particolare, al marito della docente, ricordando Anna e la sua prematura scomparsa.