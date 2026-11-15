Salernitana-Catania 1-0, Di Bari: "Vittoria di rabbia, è stata una liberazione" Il tecnico finalmente sorride: "Serviva questa boccata d'ossigeno. Non è stato un periodo facile"

"Ossigeno per noi". Vito Di Bari si gode il primo successo e si toglie dalle spalle tutta la tensione del mondo. Salernitana-Catania 1-0 è vento caldo che allontana la paura: "Sono contento per tutti, per l’ambiente, è stata una vittoria di rabbia. E’ stata una liberazione per me, ho sempre fatto bene ma ero reduce da due mesi non facile. Ho fatto lo psicologo ai ragazzi e su di me. Ho gestito questi quattordici giorni con equilibrio. Ora dobbiamo pensare solo alla Casertana, concentrandoci solo su noi stessi. Ho raccolto un passato. Ma ora c'è questa vittoria che deve dare credito, che ci permette di vedere tante cose positive, anche nei calciatori. Per vedere la Salernitana dove merita ci vogliono vittorie pesanti ma sicuramente saremo sereni.

Sulla prestazione

Abbiamo giocato d’intensità e cattiveria, io vivo il calcio così, con coraggio, con le scelte offensive. Io amo giocare così, con tante novità anche in base agli avversari. Proviamo tante cose, non siamo ancora perfetti ma oggi contava la vittoria. Avevamo tanta rabbia e si è visto anche con il saper soffrire che forgia il carattere di questa squadra. Piano-gara? Volevamo D’Ursi e Achik senza dare fisicità e puntare sulla loro fisicità. Siamo partiti con un po’ di tensione ma poi ci siamo scrollati la tensione e prendo tanti spunti positivi. Subentranti? Hanno fatto tutti bene. Cardoni ha un motore importante, ha corsa, sa spaccare l’equilibrio. Tutti hanno dato il loro apporto anche chi era un po’ più giu. Sono felice per gli uomini non per i calciatori.

Sui tifosi

Sono sempre per l’unione e non per la distruzione. Per me è un sogno essere qui, spero di portare serenità.

Su Heinz e su Gyabuaa

E' un soldato. Si è messo l'elmetto. Quando sono arrivato non era pronto ma mi serviva e ho rischiato. Su Gyabuaa? E' un calciatore che sa dare tanto, è anche simpatico, il che non guasta. Dispiace per quanto successo ma non voglio darci peso. Abbiamo ritrovato un calciatore importante.