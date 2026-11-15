Cavese-Crotone 1-0, un gol di Fusco lancia gli aquilotti in zona playoff La punta decide il match, nel finale un salvataggio di Sava blinda il match

Vittoria pesantissima. Cavese-Crotone 1-0 vale tantissimo per i metelliani. Un gol di Fusco basta per regolare i calabresi, ultimi in classifica. Un successo delicato, con gli aquilotti che volano a quota 19 punti e si portano in piena zona playoff.

La partita

Masitto riparte dal 3-5-2, con Minaj e Fusco che fanno coppia in attacco. La Cavese fa la partita, si accende Orlando che si mette in proprio e crea pericoli. Il Crotone però con Groppelli va vicinissimo al gol (23’). Nella fase centrale si fanno preferire i pitagorici, con Zunno tra i più attivi. Rovesciata di Tanco che Boffelli blocca (41’). In apertura di ripresa, la Cavese cambia passo: Minaj sfiora il gol (48’), poi ci pensa Fusco a sbloccare il match: Orlando inventa per Minaj che serve Fusco, abile nel colpire (49’). Azione rivista al Fvs che conferma il gol. I metelliani potrebbero chiudere i conti ma Merelli salva su Fusco (62’). Il Crotone prova a rientrare con Barcella che di testa appoggia direttamente tra le braccia di Boffelli (75’). Poi a tempo scaduto, Sava salva sul tocco sotto di Zunno a Boffelli battuto (95’).